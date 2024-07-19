У нашій родині це улюблені кекси, які легко «підлаштовуються» під будь-який смак. Вони не набридають ніколи, бо начинки роблю щоразу різні. Усе залежить від сезону та пори року. Цього разу пекла з чорницями та малиною.

130–150 г цукру

100 г вершкового масла (82,5%)

2 чайні ложки ванільного цукру

2 середні яйця

200 мл сметани

230–250 г борошна

чверть чайної ложки солі

чайна ложка соди без верху

столова ложка соку лимона

цедра апельсина

200 г ягід

М’яке масло добре розтерти виделкою з цукром, сіллю і ваніліном. Додати цедру. Ввести по одному яйця, перемішуючи після кожного. Викласти сметану (можна замінити жирним кефіром), перемішати. Додати погашену соком лимона соду. Поступово всипати борошно. Замісити негусте тісто (за консистенцією виходить, як жирна сметана). Заповнити формочки трохи більше половини, оскільки кекси виростуть (або викласти в одну велику), обережно додаючи ягоди, щоб не пустили багато соку й не пофарбували тісто.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. В маленьких формочках випікати 25–30 хв., у великій — 50–55 хв.

Лілія МАТВІЄНКО. м. Житомир.