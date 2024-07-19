На ділянці Олександри Колодій з Київщини ростуть велетенські кавуни. Господиня зізнається, що смак у плодів не завжди виходить хороший, бо на це впливає багато природних факторів. Якщо літо дощове та холодне — солодких смугастиків годі чекати. А от зробити так, щоб виросли великими, можна легко.

Для цього необхідно правильно формувати пагони, адже в кавунів вони мають необмежений ріст. Якщо не прищипувати, плодів зав’язується багато, але дрібних, до того ж вони не встигнуть дозріти. Тож господиня завжди залишає на кущі 2 головні пагони та не більше чотирьох плодів (хоча за бажання можна формувати і в одне стебло, і в три). Також відщипує кінчики пагонів, залишивши 3–4 листки над крайнім кавуном. Обрізує кущі секатором або садовими ножицями. Якщо з’являтимуться нові пасинки, їх також слід регулярно видаляти. Дуже важливо робити це вчасно, бо потім пагони переплітаються і видаляти їх, не пошкодивши основні стебла, буде важче.

А ще кавуни, звісно, люблять воду. Хоча можуть рости і без зрошення, однак поливи підвищують урожайність, ділиться спостереженнями господиня. Поливають лише теплою водою, струмінь спрямовують під корінь, намагаючись не потрапляти на листя та стебла. Перед збиранням урожаю поливи припиняють, бо надмірна вологість негативно впливає на смак плодів.

Олександра Василівна також радить підживлювати баштан. Зокрема, під час цвітіння — нітроамофоскою (ст.л. на 10 води). Після появи зав’язей — в 10 л теплої води розчиняє по ст.л. азофоски, суперфосфату та сульфату калію. Поливає по 1 л під кущ. Ефективна й органіка: розчин коров’яку (1:10) та пташиного посліду (1:20). Підживлює вранці та ввечері разом із поливами.

Записала Лідія ГЕРАЩЕНКО.