Чудово знаю, що працювати на городі можна тільки вранці або ввечері, але ритм життя диктує свій розпорядок. Маю вільний час лише у вихідні, тож у ці дні перебуваю під сонцем частіше, ніж можна. Як наслідок — шкіра часто обгоряє. Як допомогти їй до того і після?

Марина КРІЦИНА. Запорізька обл.

Дійсно, перебувати на сонці бажано до 11 год. або після 16-ї (а в дуже спекотні дні — й пізніше). Якщо знаєте наперед, що роботи під прямим сонцем сьогодні не уникнути, підготуйтеся до того. За 20–30 хв. до виходу надвір обов’язково обробіть шкіру засобом проти засмаги та сонячних опіків. Обирайте їх з максимальним ступенем захисту (SPF 50), вони є у вільному продажу. До того ж існує чимало не лише косметичних, а й лікувальних препаратів (Пантенол та інші). Одяг перед виходом на сонце оберіть максимально закритий. Щоб не було спекотно, він має бути світлий, з натуральних тканин і нещільно прилягати до тіла. Голову захистіть головним убором із широкими крисами або козирком.

Перша ознака агресивного впливу сонця — біль і почервоніння шкіри, вона стає гарячою на дотик. Якщо відчули це — слід переміститись у тінь або в приміщення, не чекаючи погіршення самопочуття. Якщо не прислухатись до перших симптомів, на шкірі виникнуть наповнені рідиною пухирі, набряки, з’явиться лихоманка, головний біль, нудота. А це вже може свідчити про тепловий удар.

Зняти неприємні симптоми допоможе прохолодний душ або компрес на обгорілі частини тіла та лоб. Можна прийняти прохолодну ванну без мила. Шкіру не труть мочалкою та рушником, а лише злегка промокають. Після цього наносять крем після засмаги чи Пантенол. Щоб поповнити запаси рідини в організмі, п’ють багато прохолодної води або теплий зелений чай з лимоном. Щоб відновити шкіру після сонячного опіку, надалі необхідно буде тривалий час уникати впливу сонячних променів.

А от чого не слід робити при сонячних опіках

Обробляти шкіру льодом — різкий контраст може спричинити зворотний ефект.

Наносити спиртовмісні засоби — спирт ще більше висушує шкіру.

Використовувати жирні мазі та речовини (олія тощо), які закупорюють пори.

Проколювати пухирі — це збільшує ризик занести інфекцію.

Народні засоби: до шкіри прикладають листя капусти, яке перед тим злегка відбивають. Також добре допомагає сік алое й терта картопля. В народі також часто використовують кисляк або нежирну сметану. Хоч би що обрали, в будь-якому разі спочатку необхідно проконсультуватись із дерматологом.

Сонячне випромінювання спричиняє передчасне старіння шкіри та появу зморщок. Та найгірше те, що сонячні опіки підвищують ризик виникнення раку шкіри, зокрема меланоми (злоякісної пухлини).

За тяжких сонячних опіків, коли з’являються такі симптоми, як лихоманка, запаморочення, прискорений пульс, нудота, зневоднення та інші, слід негайно звернутися по кваліфіковану медичну допомогу.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.