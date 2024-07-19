Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені в «Дії»: долучайтеся до бета-тесту.

Невдовзі свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені в «Дії» підтягуватимуться автоматично, повідомляє Мінцифри.

Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і вони з’являться серед переліку документів в обох партнерів чи батьків дитини. Тож не доведеться носити із собою паперові свідоцтва чи тривожитися, що забули або загубили. Документи в «Дії» завжди під рукою.

Свідоцтва про шлюб/розлучення, зміну імені знадобляться, коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища або оформляєте пільги. Про народження дитини — при влаштуванні в садочок чи школу, оформленні закордонного паспорта або пільг.

Раніше, щоб додати свідоцтво про народження в «Дії», потрібно було вручну вводити серію та номер документа. Найближчим часом документ дитини підтягуватиметься автоматично за РНОКПП батьків.

Тестуйте першими оновлений сервіс, якщо ви:

громадяни України віком 14+;

маєте верифікований податковий номер.

Крім того, оновлені документи також будуть доступні для батьків дорослих дітей, старших за 18 років. А ще — для батьків-усиновлювачів і батьків, які змінили прізвище. Наприклад, якщо мама змінила прізвище після отримання свідоцтва.

Зверніть увагу, свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені підтягуються автоматично, якщо про них є інформація в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.