Вершкова яєчня на хрустких підсмажених шматочках хліба — справжнє мистецтво кулінарної простоти.

3 яйця

3 столові ложки молока

3 столові ложки вершкового масла

сіль

чорний мелений перець

скибочки хліба

зелень

Вбийте яйця в миску, влийте молоко, посоліть, поперчіть, трохи збовтайте. У сковороді на слабкому вогні розтопіть масло, вилийте яєчну суміш. Почекавши 20 сек., щоб яйця трохи схопилися, почніть лопаткою помішувати їх з країв до середини, щоб ті, які вже встигли набути щільної консистенції, змішувалися з рідкими. Помішуйте постійно вміст сковороди, а коли помітите, що рідких ділянок майже не залишилося, одразу зніміть з вогню: яєчня сама дійде до ідеальної кремової готовності на сковороді.

Для тостів підсмажте хліб на сухій сковороді. Викладіть яєчню та доповніть зеленню.