Хочу поділитися своїм досвідом вирощування огірків, посіяних у липні. Переваг такого посіву є кілька. Перша — насіння висіваю на ділянках, з яких уже зібрав ранній урожай: картоплі, зелені, часнику, цибулі тощо. Друга й головна — отримую щедрий урожай огірків тоді, коли в сусідів вони вже давно відійшли.

Торік звернув увагу: 1 травня висіяв огірки, а вже 1 липня вони щедро вродили. Тобто заплодоносили рівно за 2 місяці. Тож у липні посіяв повторно — і на вересень знову мав урожай. Крім того, помітив, що мороки з такими огірками навіть менше. Адже не переживаю, що вдарить приморозок, і вони померзнуть.

Чи відрізняється технологія догляду від тих, що висіваю у травні? В принципі, ні. Сорти раджу обирати найбільш скоростиглі: Кущовий, Азарт F1, Джерело, Везунчик та інші. За пару днів до посіву замочую насіння у воді. Звісно, готую грядку: перекопую та підживлюю, адже попередні культури її дещо виснажили.

Висіваю насіння на глибину не більше 2 см, адже похолодань о цій порі боятись не варто. Догляд полягає в розпушуванні ґрунту, знищенні бур’янів і регулярних поливах — це обов’язково. Поливати огірки найкраще ввечері, і вода для поливу повинна бути теплою. Тому заздалегідь набираю її у стару чавунну ванну, яка стоїть надворі. Якщо не поливати, рослини можуть загинути, адже листя огірка випаровує багато води. До того ж плоди, які отримували мало вологи, можуть гірчити, ставати виродливими. Глибина промокання ґрунту має становити не менше 20 см.

Оптимальна температура для росту та розвитку огірка — 17–25 градусів. Ширину міжрядь залишаю близько 70 см. Переконався, що найбільш ефективним є вирощування огірків на шпалері. Щоб її встановити, для кожного рядка через 2–4 м вбиваю в ґрунт кілки. Між ними натягую 2–3 ряди дроту, до якого прив’язую рослини.

Урожаю при посадці в липні можна чекати у вересні.

Василь КОЛОС. Одеська обл.