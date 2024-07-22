Маринад на основі цього кисломолочного продукту робить м’ясо птиці соковитим і ніжним, воно просто тане в роті. Навіть грудка вас приємно здивує.

Брати можна будь-які частини курки: ніжки, грудку, крильця…

1,5 кг курячих крилець

600 мл жирного кефіру

5 середніх цибулин

3–4 зубчики часнику

2–3 столові ложки олії

пів лимона

спеції для курки

сіль

Викладаємо крильця в глибоку миску. Солимо, додаємо спеції. Вичавлюємо часник, цибулю нарізаємо широкими кільцями, додаємо до м’яса. Перемішуємо все, залишаємо на 15 хв.

Готуємо маринад: змішуємо в глибокій мисці кефір, сік лимона та олію. Заливаємо курку й ретельно перемішуємо. Накриваємо миску, залишаємо в холодильнику на 2–3 год.

Нанизуємо щільно шматочки на шампури. Прокладаємо цибулею для соковитості. Можна чергувати зі шматочками солодкого болгарського перцю. Смажимо на вугіллі. М’ясо треба не тільки перевертати, а й збризкувати мінеральною водою. Можна зробити краще: розбавити водою залишки маринаду та поливати курочку ним. За бажанням до такого маринаду можна додати кетчуп або томатний соус для красивого кольору.