Маринад на основі цього кисломолочного продукту робить м’ясо птиці соковитим і ніжним, воно просто тане в роті. Навіть грудка вас приємно здивує.
Брати можна будь-які частини курки: ніжки, грудку, крильця…
- 1,5 кг курячих крилець
- 600 мл жирного кефіру
- 5 середніх цибулин
- 3–4 зубчики часнику
- 2–3 столові ложки олії
- пів лимона
- спеції для курки
- сіль
Викладаємо крильця в глибоку миску. Солимо, додаємо спеції. Вичавлюємо часник, цибулю нарізаємо широкими кільцями, додаємо до м’яса. Перемішуємо все, залишаємо на 15 хв.
Готуємо маринад: змішуємо в глибокій мисці кефір, сік лимона та олію. Заливаємо курку й ретельно перемішуємо. Накриваємо миску, залишаємо в холодильнику на 2–3 год.
Нанизуємо щільно шматочки на шампури. Прокладаємо цибулею для соковитості. Можна чергувати зі шматочками солодкого болгарського перцю. Смажимо на вугіллі. М’ясо треба не тільки перевертати, а й збризкувати мінеральною водою. Можна зробити краще: розбавити водою залишки маринаду та поливати курочку ним. За бажанням до такого маринаду можна додати кетчуп або томатний соус для красивого кольору.
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