Мінсоцполітики оновило склад пакунка малюка з урахуванням побажань батьків і думки експертів. Пакунки малюка, або бебі-бокси, безкоштовно може отримати кожна сім’я, де народилася дитина, нагадують у Державній службі з прав дітей.

Пакунок малюка — це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина. В оновлений бебі-бокс були додані товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Загалом він містить понад 90 предметів, необхідних для новонародженої дитини. Було також збільшено розмір пледа-ковдри та зменшено кількість одягу малого розміру, з якого малюки швидко виростають.

Додали й книгу — «Від народження до року», яку розробили та опублікували партнери Міністерства — ЮНІСЕФ. У ній об’єднані знання зі світового досвіду та українських експертів і експерток.

Також зараз реалізують пілотний проєкт, який дає можливість вибрати замість пакунка малюка одноразову грошову виплату. На сьогодні ця сума становить 7689 грн. Звернутися за виплатою потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців після народження дитини.

Компенсацію можна оформити кількома способами: