Капустяний пиріг у лаваші — ідеальний рецепт для тих, у кого постійно не вистачає часу на приготування смачної випічки. Це дуже просто і смачно, та й продукти найдоступніші. У процесі випікання лаваш просочується заливкою і стає схожим на м’яке тісто.

Тонкий лаваш (вагою близько 220 г)

500 г білокачанної капусти

середня цибулина

середня морквина

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

ЗАЛИВКА:

3 яйця

250 мл молока

150 г сметани

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Для начинки капусту тонко нашаткувати. Цибулю дрібно нарізати. Моркву середньо натерти. У розігрітій олії обсмажити цибулю до золотавості. Окремо обсмажити моркву до м’якості. З’єднати цибулю, моркву і капусту в товстостінній каструлі, накрити кришкою. Тушкувати до м’якості капусти. Наприкінці посолити, поперчити. Дати охолонути. Для заливки змішати всі інгредієнти у мисці. Розгорнути лаваш, розподілити по ньому капусту і згорнути в рулет. Розрізати рулет на круглі шматочки завширшки 3–4 см. Круглу форму (діаметр приблизно 22 см) змастити олією. Викласти по колу скибочки рулету з капустою. Полити все заливкою. Поставити у розігріту до 200 градусів духовку на 35–40 хв. За бажання за 10 хв. до готовності притрусити середньо натертим твердим сиром.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.