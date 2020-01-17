На запитання читачів газети відповідає заступник директора Департаменту — начальник управління методологічного забезпечення Пенсійного фонду України Світлана ШУТА.

З 1.08.1986 р. по 3.09.1986 р. був призваний військкоматом та виконував урядове завдання з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Маю 27 виїздів до реактора. У 50 років пішов на пенсію за віком як ліквідатор. Стаж — 20 років, 11 місяців і 26 днів. Отримую мінімальну пенсію 1564 грн. Звертався до Апостолівського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Дніпропетровській області по роз’яснення, чому я як ліквідатор 2 категорії отримую таку мізерну пенсію. Мені відповіли, що це зумовлено малими стажем та зарплатою. А ще пояснили, що маю доплату як потерпілий від катастрофи на ЧАЕС у розмірі 170 грн. 82 коп. Чи правильно мені нараховано такий розмір пенсії?

В.Коваленко.

Так, пенсію нараховано правильно, оскільки ст.55 Закону України від 28.02.1991 р. №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон №796) визначено, що розміри пенсій особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, визначають відповідно до Закону України від 9.07.2003 р. №1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон №1058). За Законом №1058 розмір пенсії обчислюють з урахуванням набутого страхового стажу та отримуваної зарплати, з якої сплачено страхові внески.

До пенсії встановлюють передбачені законодавством надбавки, підвищення, доплати, право на які підтверджено наявними документами у розмірах, визначених Кабміном, у тому числі щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю особам, віднесеним до 2 категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму (постанова Кабміну від 26.03.2008 р. №265).

Розміри додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, визначені постановою Кабміну від 23.11.2011 р. №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (для осіб, що належать до 2 категорії, — 170,82 грн.).

У 2015 р. при призначенні пенсії за віком мені неправильно порахували період навчання у виші. Замість дати видачі диплома внесли дату присвоєння кваліфікації екзаменаційною комісією. Я оскаржив це, оскільки без фактичної видачі диплому не міг приступити до роботи. Через 4 роки після призначення пенсії я довів факт (надавши довідку із ВНЗ), що закінчення навчання є датою видачі диплому. Перерахунок пенсії мені провели, але не з дати призначення пенсії і навіть не з дати пред’явлення претензії, а з дати надання мною довідки з вишу. Чи правильно це?

Олександр Петрович.

Так, у разі виникнення права на підвищення пенсії, якщо заяву подано з усіма необхідними документами, її перерахунок здійснюють з 1 числа наступного місяця. Строки проведення перерахунків пенсій визначені ст.45 Закону №1058.

Відповідно до ст.24 Закону № 1058 з 01.01.2004 страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Періоди трудової діяльності та інші, що враховували до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (до 1.01.2004 р.), зараховують до страхового стажу в порядку й на умовах, передбачених чинним раніше законодавством.

Пунктом «д» ст.56 Закону України від 5.11.1991 р. №1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення» передбачено зарахування до стажу, зокрема, часу навчання у вищих навчальних закладах.

Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабміну від 12.08.1993 р. №637, час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Я багатодітна мама, маю 10 дітей. Пенсія — 2655 грн. Продовжую працювати на півставки санітаркою. Чи повинні мені перераховувати пенсію?

Ярослава.

Так, за вашим зверненням, якщо працюєте не менш як 24 місяці після призначення пенсії. Перерахунок пенсії працюючим особам передбачено за дотримання умов, визначених ч.4 ст.42 Закону №1058. Автоматично органами Пенсійного фонду України, без звернення щороку проводять перерахунок з 1 квітня.

Мені 59 років. Маю 30 років стажу, потерпілий від катастрофи на ЧАЕС 3 категорії. Після аварії на ЧАЕС іще півроку жив на забрудненій території в Житомирській області. Чи можу піти на пенсію раніше як особа, постраждала від катастрофи на ЧАЕС?

В.Шмат.

Статтею 55 Закону №796 визначено, що особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надають із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст.26 Закону №1058, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років.

Наявність у потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи особи права на зменшення віку виходу на пенсію залежить від тривалості періоду, протягом якого вона працювала в зоні відчуження чи постійно проживала, або працювала, або навчалася на території радіоактивного забруднення.

Для визначення права на зменшення пенсійного віку раджу звернутися до органів Пенсійного фонду України з документами, які підтверджують період роботи в зоні відчуження чи період проживання (роботи), навчання на території радіоактивного забруднення.

Мені 70 років. Отримую пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Чоловік був держслужбовцем. Понад 10 років жодного разу не перераховували пенсію. Чому? Куди звертатися?

Олена. Житомирська обл.

Законом України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» не передбачено проведення перерахунку пенсій колишнім державним службовцям, яким пенсії були призначені відповідно до Закону України від 16.12.1993 р. №3723-ХІІ «Про державну службу» (далі — Закон №3723), в тому числі особам, яким пенсію за Законом №3723 призначено в зв’язку з втратою годувальника.

Пунктом 13 розділу XV Закону №1058 визначено, що якщо особі призначено пенсію, зокрема, відповідно до Закону №3723, її виплата тривахє до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах. До переведення розмір пенсії не переглядають, пенсію не індексують.

Підготувала Яна Ромасенко, юрисконсульт.