Аби не «підхопити» застуду та ГРВІ, слід дотримуватися простих, але обов’язкових правил.

Передусім не допускати переохолодження, одягаючись за сезоном і відповідно до зовнішньої температури повітря. Уникати багатолюдних місць, адже це підвищує ризик інфекційного ураження. Якщо такої можливості немає, то не соромтеся носити одноразові марлеві пов’язки (медичні маски), бодай змащувати ніздрі оксоліновою маззю або борним вазеліном, іншим жирним засобом, а за нагоди частіше промивати носоглотку.

Мають значення і захисні ресурси організму, завдяки яким інфекційні збудники (бактерії, віруси, гриби тощо) у ньому не розмножуються, а гинуть. Допоможе імунній системі збалансоване харчування, тобто достатня кількість повноцінних білків, жирів та вуглеводів, а також вітамінів і мікроелементів. Відмова від чогось одного може призвести до істотних збоїв в організмі.

Наприклад, білки — джерело амінокислот, необхідні для утворення в організмі антитіл (імуноглобулінів). Саме тому в періоди епідемій рекомендують обов’язково включати до раціону м’ясні, рибні, молочні продукти, а також яйця.

Жири потрібні для утворення специфічних імунних клітин — макрофагів, які захоплюють і перетравлюють бактерії, інші хвороботворні мікроорганізми, а також чужорідні, шкідливі речовини. Для підтримання здоров’я також необхідні вуглеводи, особливо ті, що містяться в овочах, фруктах і зернових культурах — основних постачальниках вітамінів і мінералів. Під час загрози епідемії ГРВЗ доцільно застосовувати аптечні синтетичні вітамінно-мінеральні препарати.

Не забуваймо і про правила гігієни та антисептики: житлові приміщення та ті, де працюють люди, мають бути провітреними, в них слід регулярно проводити вологе прибирання. Особливу увагу приділяти знезараженню предметів, на яких можуть накопичуватися мікроби, — дверні ручки, вимикачі, телефонні трубки, мишки, клавіатури комп’ютерів тощо. Доцільно частіше мити руки з милом. Не гріх у цей період по змозі відмовитися і від привітальних рукостискань і поцілунків.

А ще намагайтеся менше нервувати, не виснажувати себе працею, більше відпочивати, добре висиплятися.

Оксана МАХАНЬКОВА, сімейний лікар.