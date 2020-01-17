Здавалося б, зима — зовсім не «квіткова» пора. Прийнято вважати, що в цей час кімнатні рослини відпочивають. Однак це не зовсім так. Є вазони, які зацвітають узимку, а у деяких цвітіння триває фактично протягом усього року. Якщо бажаєте на підвіконні, коли за вікном лежить сніж, мати квітник, підберіть відповідні рослини. Більшість «зимових» вазонів потребують температури повітря у межах 15—18 градусів, помірного поливу та доброго освітлення, бо взимку сонечка дуже мало. Під час цвітіння не ставте вазони поблизу батарей центрального опалення чи іншого джерела тепла — від цього квіти швидко в’януть. Приміром, цикламени та азалії у теплих приміщеннях квітують недовго. Тому якщо у вас є закрита майже не опалювана тераса, веранда чи засклений балкон, краще винести їх туди. При цьому звісно, треба стежити, щоб не допустити переохолодження.

АЗАЛІЯ. У Європі вважають, що вона приносить щастя у дім. Рослина цвіте з жовтня до квітня. Нині виведено безліч сортів азалії з найрізноманітнішими квітами білого, рожевого, червоного кольорів — усього понад 500! До цвітіння її можна тримати в теплому приміщенні. Але щойно з’являться квіти, вазону слід забезпечити прохолоду. Поливати азалію треба тільки підігрітою, бажано підкисленою водою. При температурі 12 градусів цвітіння може тривати 2 місяці, а при 20-ти — близько 2 тижнів. За нестачі світла бутони можуть не розкритись.

ГІПЕАСТРУМ. Може похвалитися велетенськими яскравими квітами, цвітіння яких спостерігається протягом усієї зими. Його ще називають кімнатною лілією. Щоб отримати квітучу рослину до Різдва, цибулину висаджують у листопаді. У зимово-весняний період, коли гіпеаструм зацвітає, його слід поставити у світлому приміщенні з температурою 17—19 градусів. До цвітіння вона може бути 22—24 градуси. В інтер’єрі його частіше використовують як солітер.

ПУАНСЕТІЯ (молочай прекрасний). У народі цю рослину ще називають «різдвяною зіркою». Один із найпопулярніших подарунків на зимові свята. До речі, яскраву зірку утворюють зовсім не пелюстки квіток, а приквітники — кремово-білі, рожеві, жовті, яскраво-червоні. Щоб спостерігати це диво якомога довше, взимку вазон щотижня підживлюють та рясно поливають. В Європі до пуансетії ставляться швидше як до зимового довго нев’янучого букета, а не як до вазона, оскільки після цвітіння вона втрачає привабливий вигляд і переходить у стан спокою.

ГІБІСКУС КИТАЙСЬКИЙ. Зазвичай цвіте влітку, але за хорошого догляду може квітувати протягом усього року. Квіти крупні, прості або махрові, найрізноманітніших кольорів. Квітують недовго, всього день, однак на кущі завжди багато бутонів. У тіні рослина цвіте погано.

ШЛЮМБЕРГЕРА ГІБРИДНА. Має ще назви «різдвяник», «декабрист». Зацвітає саме на зимові свята. Пояснюється це тим, що для цвітіння їй потрібен світловий день тривалістю 8–10 год. Рослина дивує своїми суцвіттями завдовжки 6—8 см білого, рожевого, червоного кольорів різних відтінків. Улітку відпочиває. Поливати її потрібно, не допускаючи пересихання субстрату. Коли шлюмбергера збирається зацвісти, в жодному разі не можна її повертати або переставляти — може скинути бутони.

ЦИКЛАМЕН. Це найбільший любитель прохолоди серед усіх зимовоквітучих вазонів. Потребує температури від 10 до 18 градусів. Чудернацькі квіти його нагадують екзотичних метеликів. Під час цвітіння (з жовтня до березня) рослину необхідно підживлювати, особливо калійними добривами, а поливи збільшити вдвічі, причому поливати через піддон. Купуючи цикламен, обирайте той, на якому багато бутонів. Не забувайте, що він має період спокою — після цвітіння пагони відмирають і бульба певний час відпочиває. До речі, квіти і листя його довго стоять зрізаними у воді.

КЛІВІЯ. Квіти у неї оранжево-червоні, зібрані по 10—20 на верхівці безлистого квітконоса. Аби рослина взимку зацвіла, потрібно попередньо витримати її у прохолодному приміщенні при температурі повітря 8—10 градусів. Щойно з’явиться квіткова стрілка — перенести у приміщення з кімнатною температурою повітря. Щоб бутони не обпадали, вазон із квітконосом не можна переставляти. До освітлення невибаглива.

РУЕЛІЯ. Цвіте майже цілий рік білими з ліловими смугами поодинокими квітами. Використовують її як ампельну або ґрунтоукривну рослину. Потребує регулярного обприскування.

ОРХІДЕЯ. За цією чудернацької краси рослиною закріпилася слава примхливої та вибагливої. Втім, це зовсім не так. Мінімум уваги — і орхідея радуватиме цвітінням протягом кількох місяців. Існують більш вибагливі види, але найпопулярніші — фаленопсиси — справжні аскети. Якщо бажаєте, щоб рослина цвіла якомога частіше, не видаляйте квітконос, що відцвів. Зрізайте лише суху частину. Крім того, потурбуйтесь, щоб удень температура була 20—22 градуси, а вночі — 15—16.

БЕГОНІЯ. Деякі квітучі її види, зокрема бульбові, можуть прикрашати приміщення і взимку.

СПАТИФІЛЛУМ. Популярна вологолюбна, тіньовитривала кімнатна рослина, білі хусточки якої майже цілий рік розпускаються серед густого листя.

БРУНФЕЛЬЗІЯ МАЛОКВІТКОВА. Радує своїми вишуканими квітами наприкінц зими та навесні. Квіти великі, ароматні. Рослина погано переносить сухе повітря, тому потребує частого обприскування. В інтер’єрі її нерідко використовують як солітер.

ЕПІСЦІЯ МІДНА. Невеличка ампельна рослина, незвична своїми сріблясто-зелененими листочками та червоними квітами-вогниками. Зазвичай цвіте все літо до пізньої осені, але нерідко цей період продовжується до новорічних свят.

ГУЗМАНІЯ. Належить до родини бромелієвих, як, до речі, й ананас. Малопопулярна рослина. Можливо, тому, що представники цієї родини цвітуть лише раз. Однак цвітіння триває до півроку. Щоб його подовжити, рослину ставлять у прохолодне місце з температурою 16—18 градусів. За нестачі світла не цвіте. Поливають її у розетку, яку вона утворює зі свого листя, відстояною водою, що не містить вапна. На новорічні свята гузманію, як і ще одну її родичку — ехмею, можна часто побачити у продажу.

СЕНПОЛІЯ (ФІАЛКА). Часто викидає бутони саме взимку, а ось літньої спеки та яскравого сонця не переносить. Водночас температура у приміщенні, де росте фіалка, не повинна бути нижче 16 градусів.

ГЛОКСИНІЯ. Ця родичка фіалки вражає своїми велетенськими квітами-грамофонами. Кольору вони можуть бути найрізноманітнішого, з вкрапленнями або облямівкою. Полюбляє тепло та рясний полив. Після цвітіння їй слід забезпечити період спокою.

Шляхом вигонки змусити цвісти на зимові свята можна і цибулинні рослини. Бажаєте тюльпани серед зими? Будь ласка, головне — вчасно (зазвичай у вересні) висадити цибулини у ґрунт. Окрім тюльпанів, можна спробувати виростити під ялинку крокуси, гіацинти, нарциси.

Катерина ОКУНЬ.