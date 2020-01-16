Хвойна земля додає ґрунтосуміші пухкості, підвищує кислотність, а також містить багато поживних речовин. За своїми властивостями подібна до листяної, але більш повітропроникна.

Хвойний ґрунт можна отримати з перепрілої хвої, яку складають на купу заввишки до 70 см, витримують не менш як рік зволоженою і для доступу повітря час від часу перевертають. Можна закласти також у штабелі чи бурти. Збирають хвою у старих посадках хвойних порід, бо в молодих шар підстилки менший. Краще брати хвою зі споду підстилки — у верхньому шарі вона ще погано розклалась.

У кімнатному квітникарстві таку землю використовують для вирощування азалій, верескових культур. Азалія — одна з рослин, яким потрібен підкислений ґрунт (pH 4—4,5). Пропорція приблизно така: на 3 частини торфу — по частині перегною, листкової або хвойної землі, піску. Або це може бути суміш із хвойної та торф’яної землі (2:1) з додаванням невеликої кількості річкового піску.

Хвойний субстрат додають і для орхідей. Адже їм потрібна не так поживна ґрунтосуміш, як повітропроникна. Один із можливих варіантів: торф, хвойний ґрунт або подрібнена кора хвойних дерев, компост (1:2:1).

Крім того, хвойну землю додають у посадкові ями або мульчують нею пристовбурні круги при посадці хвойних дерев.

Катерина ОКУНЬ.