Дуже ситні та смачні фаршировані перці, в яких замість звичного рису — ароматний булгур і овочі.

18–20 солодких невеликих перчин

800–900 г фаршу

200 г крупи булгур

150 г томатної пасти

2 великі цибулини

2 великі морквини

0,7 л води

олія

2 чайні ложки солі

2 чайні ложки меленої паприки

1 чайна ложка сушеного чабрецю

2 чайні ложки часникового порошку

зелень

Булгур обсмажити 2 хв. на розігрітій сковороді, змащеній олією (можна на вершковому маслі), помішуючи. Крупа має підзолотитися. Потім налити 300 мл гарячої води і дати потомитися й розпаритися під кришкою до повного випаровування рідини (близько 20 хв.).

В олії обсмажити до рум’яності дрібно нарізану цибулю. Додати середньо натерту моркву, готувати на слабкому вогні разом до м’якості. Додати томатну пасту, готувати разом близько 2 хв. Всипати всі спеції, розмішати. Розділити засмажку умовно на дві частини (одна — у фарш, друга — на підливку).

Фарш змішати з охолодженим булгуром, всипати чайну ложку солі, поперчити. Додати частину засмажки (попередньо охолодженої), посічену зелень, перемішати.

В другу частину засмажки влити 0,7 л води, всипати чайну ложку солі, дати закипіти, одразу зняти з вогню.

Нафарширувати підготовлений перець, викласти в каструлю. Залити соусом, щоб покрив перці. Готувати під кришкою на слабкому вогні 40 хв. від моменту закипання.

Також перці можна запекти. Тоді готувати при 200 градусах під кришкою перші 20 хв. Потім кришку зняти, запікати ще 20–25 хв.

Хочу дати дві поради: перша — перець зсередини треба трохи підсолити, тоді він виходить не прісним; а друга — загострені кінчики перців можна зрізати так, щоб зручно було ставити вертикально в каструльці.

Діана ШЕПЕЛЬ.