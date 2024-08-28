Завбачливі квітникарки вже купують цибулини тюльпанів, адже зовсім незабаром настане пора висаджувати їх у землю. Пропозиція сортів тюльпанів на ринку величезна, ціни також. Неабияка спокуса — недорого придбати склянку чи навіть банку цибулин, хоч і дрібних. Це зовсім не погано, але цибулини-дітки треба дорощувати, адже невеличкі цибулинки наступного року навряд чи зацвітуть. А які ж зацвітуть? Давайте розбиратись!

Оптимальним вважають діаметр цибулин 4–4,5 см. Відповідно окружність — близько 12 см. Тому й позначають їх зазвичай 12, 12+, 11/12, 10/11 тощо, залежно від окружності. Виміряти окружність найпростіше кравецьким сантиметром. У професійних квітникарів є спеціальний інструмент — шаблон отворів. Варто взяти до уваги й те, що розмір може залежати від сорту. Невеличкі цибулини зацвітають через рік-два. Тож висаджуйте, але з цвітінням доведеться трохи зачекати.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.