Скільки разів ми чули, бачили, читали цю фразу?! Та чомусь далеко не всі до неї насправді дослухаються. А чи замислювалися ви, які небезпеки несе самолікування? МОЗ нагадало лише про деякі з них, бо насправді їх значно більше.

Побічні реакції — від легких до незворотних і навіть летальних наслідків.

Передозування лікарським засобом у разі неправильного дозування ліків чи їх несумісності.

Набуття стійкості до лікування, коли наступний прийом цього ж лікарського засобу не дасть очікуваного ефекту.

Алергічні реакції чи навіть анафілактичний шок.

Проблеми внаслідок неправильного способу прийому препаратів.

Також через неправильне лікування можливий перехід хвороби у хронічну форму та приєднання вторинних захворювань.

Не менш небезпечне явище — задавнення хвороби. Наприклад, людина помилково вважає, що в неї хворий шлунок, і лікує його протягом тривалого часу, водночас справжня проблема залишається нерозвʼязаною, а стан погіршується.

Саме тому призначення рецептурних ліків — справа лікаря. Це клінічний процес, який базується на багатьох медичних факторах і потребує професійної оцінки стану здоровʼя. А завдяки сервісу е-рецептів усе максимально зручно, наголошують у відомстві та закликають не ризикувати здоров’ям і життям, вдаючись до самолікування.