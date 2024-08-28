Кабмін ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених в Україну як гуманітарна допомога. Реалізація цієї постанови забезпечить повноцінне та ефективне їх використання, відповідно до призначення, переконані у МВС.

Адже з набранням чинності постанови буде можливість:

здійснювати державну реєстрацію транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога (наразі можливий лише тимчасовий державний облік з відповідними обмеженнями щодо передачі та користування транспортними засобами);

здійснювати виїзд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому державному обліку, за кордон для перевезення гуманітарних вантажів і виконання інших завдань (наразі виїзд таких транспортних засобів за кордон заборонений);

вибракувати (списати) транспортні засоби, які перебувають на тимчасовому обліку, у разі їх знищення або непридатності для подальшої експлуатації (на даний момент вибракування гуманітарних транспортних засобів не передбачене).

Також документом запроваджено: