Після приготування соку на зиму залишається багато яблучних вичавків. Цей соус — прекрасний варіант використання залишків фруктів або овочів після соковижималки: консистенція одразу виходить густа.

500 г яблучних вичавків (та/або сливових)

100 г цибулі

500 г томатів і солодкого перцю

1 невеликий гострий перець

2 чайні ложки приправи хмелі-сунелі

15 г солі

20 г цукру

20 мл оцту (9%)

4 столові ложки олії

Цього разу в мене були яблучні вичавки, солодкий перець і слива. Також смачне поєднання — яблучні вичавки та томати або солодкі перці; томатні вичавки та солодкий перець або яблука (чи сливи).

Залежно від складу міняю приправи — часто додаю коріандр, часник, зерна гірчиці, свіжі трави, м’яту. У будь-якому разі фрукти або овочі мию, чищу, нарізаю. Змішую вичавки (серединки в яблук перед віджиманням соку видаляю) з цибулею, гострим перцем, підготовленими фруктами та/або овочами, сіллю, цукром і приправами. Нагріваю до кипіння, постійно помішуючи, та додаю олію. Подрібнюю блендером до ніжної консистенції. Наприкінці вливаю оцет. Розкладаю в підготовлені пів літрові банки та стерилізую 10–15 хв.

Софія ВОЛОШИН. м. Київ.