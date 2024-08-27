Нерідко від сонячних опіків страждають кущі з малою кількістю листя. Буває, що цьому сприяють і самі господарі, навіщось обриваючи листя над плодами. Опіки проявляються у вигляді світлих плям. З часом на цьому місці може виникати пліснява. Плід навколо ураженої ділянки деформується. Опіки пошкоджують і листя: між прожилками з’являються білі плями, кінчики темніють і підсихають, ріст рослин зупиняється.

Щоб запобігти опікам, рослини притінюють. Також постраждалі кущі потребують підживлень. Це стимулюватиме ріст листя. Для цього до калійно-фосфорних добрив можна додати трохи аміачних (аміачна селітра та інших). Але — в міру, оскільки надмір азоту спричинить бурхливий ріст зеленої маси на шкоду визріванню плодів.

Догляд за томатами ще триває. Тож обираємо правильний час для поливу — вранці або ввечері. При поливі намагаємось не потрапляти на рослини, спрямовуючи струмінь води під корінь. За потреби продовжуємо створювати штучний затінок.

На майбутнє зверніть увагу на жаростійкі сорти та гібриди томатів: Екстрім,

Айвенго F1, Орел пустелі, Великий Бушмен, Бобкат F1, Де Барао Золотий та інші.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.