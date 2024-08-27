Хочу звернутися до приватної клініки, аби укласти декларацію з сімейним лікарем. Чи потрібно платити фахівцю за прийом?

Наталія.

Лікар ФОП чи приватної клініки не може брати оплату за перший візит пацієнта для укладання декларації, якщо в такого надавача медичних послуг є договір із НСЗУ, роз’яснюють у відомстві.

Як і загалом у жодному закладі, що працює за договором із НСЗУ, пацієнт не має платити за візит для укладання декларації із сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Після укладання декларації він звертається до приватного сімейного лікаря, терапевта або педіатра також безоплатно. Ліміту на кількість звернень немає.

Так само не можна брати кошти за укладання декларації пацієнтами не за місцем реєстрації або ж внутрішньо переміщеними особами. Пацієнт або його законний представник обирає лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від місця проживання або перебування такого пацієнта.