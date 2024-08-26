Дуже смачний і легкий у приготуванні літній ягідний торт без випічки з вершковим желе. Підійде як для домашнього чаювання, так і на святковий стіл. Обов’язково приготуйте такий ягідний смаколик, це неймовірно вишукано!

400 г кисломолочного сиру

200 г молока (сметани, йогурту)

100 г цукру

15 г желатину

90 мл води

ваніль

500 г ягід

Для цього десерту можна використовувати різні ягоди чи фрукти: персики, ківі, нектарини, ананаси, полуницю, чорницю тощо. Фрукти попередньо необхідно нарізати маленькими шматочками.

Перекласти сир (підійде будь-якої жирності) в миску. Всипати цукор, ваніль, влити молоко (сметану, йогурт). Ретельно подрібнити блендером на кремову масу. Якщо блендера немає, сир можна перекрутити двічі на м’ясорубці, а потім змішати з іншими інгредієнтами.

Желатин залити водою, залишити до набухання. Розігріти на слабкому вогні до розчинення, до закипання не доводити. Зняти з вогню, дати охолонути до кімнатної температури. Перелити желатин до сирної маси, ще раз збити блендером до однорідності. Має вийти ніжна маса. Перекласти до сирної маси ягоди (фрукти), обережно перемішати, щоб кожен шматочок був у вершковій суміші.

Форму вистелити харчовою плівкою, викласти сирну масу, розрівняти. Поставити на 2 год. в холодильник. Десерт застигає доволі швидко. Дістати з форми, зняти плівку. Як застигне, десерт стає щільним і добре нарізається на акуратні шматочки. Прикрасити ягодами чи фруктами.

Можна також приготувати сирний десерт у порційних креманках.