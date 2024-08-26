У серпні–вересні вже відцвітають флокси, а отже, настає час їх ділити. Це найпростіший спосіб розмноження, до того ж старі насадження омолоджуються. Однак рослинам має бути щонайменше 5 років. Окремі пагони зацвітуть вже наступного року. Якщо дуже кортить розмножити молодший кущ, це можна зробити шляхом живцювання.

Для ділення кущ із різних сторін підкопують, намагаючись не пошкодити кореневище. Корені обережно обтрушують від землі. Ділять на частини ножем, гострою лопатою чи секатором. Зрізи присипають товченим деревним вугіллям. На кожній діленці має бути 3–5 стебел, бруньки відновлення та корінці. Можна не викопувати весь кущ, а відділити лише частину. Ямку, що утворилась, засипають землею. Пагони перед посадкою наполовину або на третину вкорочують, так рослинам буде легше прижитись. Дуже довгі корені підрізають. Не варто ділити кущ на дуже дрібні частини, оскільки такі діленки погано зимують і загалом важко приживаються. З власного досвіду скажу, що не раз купувала флокси лише з одним стеблом і суцвіттям на ньому. На жаль, жодна рослина не прижилась.

Ділянку для посадки обирають добре освітлену, але затінену в денні години. До складу ґрунту флокси не надто вибагливі, але краще почуваються на родючих суглинистих або супіщаних з нейтральною реакцією. Не можна висаджувати їх у низинах, місцях, де може збиратись тала й дощова вода. Для нормального росту та розвитку їм потрібні добрива і волога. За нестачі поливів погано ростуть, квіти та суцвіття дрібнішають, цвітіння скорочується, кущі втрачають декоративність.

За 2–3 тижні до посадки землю на майбутній грядці ретельно перекопують, очищують від бур’янів і сміття й підживлюють перегноєм (відро на кв.м), компостом (2 відра на кв.м), деревною золою (100–150 г на кв.м) або суперфосфатом і калійною сіллю (30–35 г та 15–20 г на кв.м відповідно). У кислі ґрунти додають вапно (100–200 г на кв.м). Якщо ділянка піщана, то вносять глину.

Для посадки намагайтесь обрати дощовий день. Лунки копають завглибшки 20–25 см на відстані 30–50 см одна від одної, залежно від габаритів сорту. Корінці в діленок повинні вільно поміщатись і не загинатись вгору. Ростова точка має бути на 4–5 см нижче рівня ґрунту. Це дуже важливо, оскільки за надто високої посадки коренева шийка рослини оголюється та страждає влітку від сонця, а взимку від холодів. Натомість при заглибленій посадці у флоксів утворюється двоярусна коренева система, яка сприяє розвитку рослин. Землю навколо кущиків утрамбовують, саджанці рясно поливають. Пристовбурні кола мульчують перегноєм або торфом. У подальші роки флокси періодично підсипають землею, оскільки з бруньок на кореневій шийці стебел розвиваються пагони, кореневище з роками наростає вгору і взимку бруньки можуть вимерзнути.

На новому місці флокси повинні вкоренитись до настання стійких холодів. Якщо не встигли цього сезону, діленням куща рослини розмножують також навесні.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.