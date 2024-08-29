Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів з мобільного застосунку «Дія». Раніше впроваджений механізм використання документів з ресурсу Мінцифри доповнено електронними копіями свідоцтва про народження та реєстраційного номера платника податків (РНОКПП), які є аналогом паперових документів, інформує ПФУ.

Відтепер за наявності свідоцтва про народження та податкового номера в «Дії» для отримання послуг у сервісних центрах ПФУ можна не брати з собою не тільки ID-карту, а й ці документи.

ЯК СКОРИСТАТИСЬ

Достатньо відкрити свої цифрові документи в застосунку «Дія», натиснути на необхідний документ і обрати штрихкод, продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код і підтвердити запит на передачу даних у «Дії» до ПФУ.

Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.

ДЛЯ ЯКИХ ПОСЛУГ

Шеринг цифрових документів може бути корисний при:

призначенні/перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;

призначенні соціальних послуг;

розв’язанні всіх питань щодо виплати призначених коштів (зміні способу виплати, зміні банківських реквізитів, переведенні пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновленні виплати пенсії);

виправленні/уточненні персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

оформленні та отриманні пенсійного посвідчення;

отриманні довідок (ОК-5,ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;

оформленні допомоги на поховання тощо.

Довідково. Шеринг документів — (від англ. to share — поділитися) це отримання копій цифрових документів у систему державного органу за допомогою «Дії». Такі копії є у форматі pdf-файлів і поля з метаданими.