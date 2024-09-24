Приготуйте це ніжне печиво зі шматочками яблук — воно м’яке, наче булочки.

3 середні яйця

100 г вершкового масла

100 г цукру

300–310 г борошна

1,5 чайної ложки розпушувача

дрібка ванілі

дрібка солі

2 великі яблука

30 г горіхів (родзинок)

цукрова пудра

Яйця з сіллю збити міксером на легку піну. Всипати поступово цукор і ваніль та збити до пишності. Додати м’яке масло. Трохи збити, щоб масло з’єдналося з інгредієнтами. Борошно змішати з розпушувачем. Всипати поступово борошно, замісити тісто. Воно має бути м’яким, липким, але при цьому добре тримати форму.

Яблука почистити від шкірочки та серединки, нарізати дрібними кубиками. Горіхи підсушити, порубати не надто дрібно. Викласти яблука та горіхи в тісто, перемішати ложкою.

Деко застелити пергаментом. Набирати по 1 столовій ложці на кожне печиво й викладати на деко. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці, орієнтовно 20 хв., до золотавого кольору.

Охолоджене печиво присипати цукровою пудрою. За бажанням можна змішати пудру з корицею.