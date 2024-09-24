Наприкінці вересня землю під кущами смородини підживлюють органічними (10–15 кг під кущ) і мінеральними (80–120 г суперфосфату й 30–50 г хлористого калію на кв.м) добривами. Перекопуючи ґрунт, добрива загортають. Вирізують старі гілки, а також ті, що загущують кущ.

Також із вересня і до середини жовтня — сприятлива пора для розмноження смородини здерев’янілими живцями. Для цього беруть однорічні сильні здерев’янілі пагони завтовшки з олівець. На цей час вони закінчують ріст і буріють. Для заготовки живців краще обирати ранок. Пагони розрізають на живці з чотирма бруньками, обривають листя та зрізують недостатньо здерев’янілі верхівки. Для посадки обирають добре освітлену ділянку з родючою, помірно вологою землею. Перед тим її перекопують на штик лопати. За місяць до посадки живців на кв.м вносять 6–10 кг перегною або компосту, 50–70 г суперфосфату, 30–50 г калійної солі або 20–30 г хлористого калію. Добрива ретельно загортають у землю. Живці висаджують під кутом 45 градусів, щоб над поверхнею ґрунту залишались 1–2 бруньки. Ґрунт добре обтискають, але так, щоб не пошкодити бруньки. Поливають і мульчують. Уже за рік саджанці з укорінених живців висаджують у саду.

Іван СИМАКОВ, садівник.