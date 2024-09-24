Майном, яке належить малолітній дитині, тобто дитині віком до 14 років, управляють батьки без спеціального на те повноваження. Вони зобов’язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах, роз’яснює Мін’юст.

Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси.

У разі, якщо управління майном здійснює опікун, він може представляти інтереси малолітньої дитини на підставі документа, що посвідчує факт призначення його опікуном цієї дитини.

Батьки (усиновлювачі) або опікун не мають права без дозволу органу опіки та піклування:

відмовитися від прав на майно малолітньої дитини, зокрема речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації;

видавати письмові зобов’язання від імені малолітньої дитини;

вчиняти правочини щодо:

* об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є малолітня дитина;

* відчуження (зокрема шляхом міни або внесення (передачі) до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу), поділу, виділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є малолітня дитина.

Органи опіки та піклування зобов’язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових і житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла.

Зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо житлових приміщень не допускається.

Важливо! Батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей.

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом місяця, і лише в разі гарантування збереження права дитини на житло.

Рішення органів опіки та піклування може бути оскаржено до суду в 6-місячний строк із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків. Другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.

На вчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних засобів і нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків.

Батьки вирішують питання про управління майном дитини спільно, якщо інше не передбачено договором між ними. Спори, які виникають між ними, можуть вирішувати орган опіки та піклування або суд.

Після припинення управління батьки зобов’язані повернути дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього.

Неналежне виконання батьками своїх обов’язків щодо управління майном дитини є підставою для покладення на них обов’язку відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду та повернути доходи, одержані від управління її майном.

Зазначаємо, що дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки мають право використовувати на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім’ї.

Неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого майна відповідно до ЦКУ. Також аліменти, одержані на дитину, є її власністю.

Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачують аліменти, розпоряджається ними виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Вона має право брати участь у розпорядженні аліментами, а також на самостійне їх одержання та розпорядження ними відповідно до ЦКУ.