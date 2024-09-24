Із початком нового навчального року Держпродспоживслужба нагадує Перелік харчових продуктів, які заборонено реалізовувати у шкільних буфетах і в торговельних апаратах, розміщених у закладах освіти.
У цьому Переліку:
- кондитерські вироби, солодкі зернові продукти із вмістом цукрів понад 10 г на 100 г готового продукту;
- вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати;
- м’ясні продукти промислового та кулінарного виробництва;
- рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;
- продукти (в т.ч. снеки) із вмістом солі понад 0,12 г натрію, або еквівалентної кількості солі на 100 г готового продукту та/або із вмістом цукрів понад 10 г на 100 г готового продукту та/або синтетичних барвників і ароматизаторів (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту), підсолоджувачів, підсилювачів смаку й аромату, консервантів;
- продукти із вмістом частково гідрогенізованих рослинних жирів (трансжирів);
- непастеризоване молоко та молочні продукти, що виготовлені з непастеризованого молока;
- непастеризовані та соки, до яких додано цукри й підсолоджувачі;
- рибні, м’ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків промислового виробництва без додавання цукрів і підсолоджувачів;
- газовані напої, зокрема солодкі газовані та енергетичні;
- кава та кавові напої;
- гриби;
- продукція домашнього виробництва.
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