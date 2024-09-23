Чудовим доповненням до сніданку буде паштет із варених яєць і волоських горіхів. Таким можна навіть наповнити тарталетки або млинці й подати на фуршетний стіл.
- 4 круто зварених яйця
- 50 г волоських горіхів
- 30 г вершкового масла
- 1 великий зубчик часнику
- 1 велика цибулина
- олія
- сіль
- чорний мелений перець
Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості та м’якості. На сухій сковорідці обсмажити горіхи до утворення аромату та хрусту. Дати охолонути.
У блендер викласти кубики яєць, м’яке вершкове масло, часник, цибулю, горіхи. Посолити, поперчити за смаком. Подрібнити до однорідності.
Поставити паштет у холодильник на 30 хв. до охолодження. Смакує зі свіжим хлібом і огірком.
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