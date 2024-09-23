Чудовим доповненням до сніданку буде паштет із варених яєць і волоських горіхів. Таким можна навіть наповнити тарталетки або млинці й подати на фуршетний стіл.

4 круто зварених яйця

50 г волоських горіхів

30 г вершкового масла

1 великий зубчик часнику

1 велика цибулина

олія

сіль

чорний мелений перець

Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості та м’якості. На сухій сковорідці обсмажити горіхи до утворення аромату та хрусту. Дати охолонути.

У блендер викласти кубики яєць, м’яке вершкове масло, часник, цибулю, горіхи. Посолити, поперчити за смаком. Подрібнити до однорідності.

Поставити паштет у холодильник на 30 хв. до охолодження. Смакує зі свіжим хлібом і огірком.