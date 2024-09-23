Є чимало міфів про ліки та лікування. На жаль, віра в них може призвести до серйозних наслідків. У МОЗ наводять кілька фактів, про які варто памʼятати кожному, хто дбає про своє здоровʼя.

* Антибіотиками не можна вилікувати все.

Ними лікують лише захворювання бактеріального походження. А ось на віруси, як-от COVID-19 або грип, ці препарати просто не діють.

* Ліки не слід вживати після закінчення терміну придатності.

З часом під дією різних факторів хімічний склад ліків може змінюватися, що призводить до зменшення чи втрати їх ефективності. Ба більше, старі ліки можуть бути небезпечними для здоровʼя.

* Ділити можна не всі пігулки.

Ділити на частини зазвичай можна таблетки, які містять спеціальну лінію. Якщо її немає, робити це, не порадившись із лікарем, не варто. Адже може йтися, наприклад, про таблетки з покриттям для захисту шлунка.

* Призначене лікування не слід припиняти, навіть якщо почуваєтеся краще.

Завчасне припинення вживання, наприклад, антибактеріальних препаратів призведе до того, що мікроорганізми не загинуть, а просто адаптуються до дії антибіотика і зможуть виробити до нього стійкість. І наступного разу ліки не діятимуть. Тож якщо вам стало краще, можете звернутися до лікаря для коригування дози.

* Якщо ліки допомогли комусь іншому, це не означає, що підійдуть вам.

Чимало хвороб мають однакові симптоми. Навіть якщо ваші дуже схожі на чиїсь, хворіти можете геть на інше. Тільки лікар може визначити вашу хворобу та лікування, яке підійде саме вам.