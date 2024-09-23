Плоди обліпихи не обсипаються, тож прибирання можна розтягнути на тривалий час. Дехто навіть радить не поспішати та дочекатись, доки плоди стануть солодшими та м’якішими, а отже, смачнішими. Однак найбільше накопичення вітаміну С у цій ягоді відбувається саме на початковій стадії достигання, а потім знижується. До того ж перестиглі плоди мнуться і з них витікає сік. Та все ж коли збирати, вирішувати вам.

Аби не забруднитись соком ягід, одягають старий одяг, для захисту рук –цупкі рукавички. Щоб ягоди не обсипались при збиранні на землю, під кущем розстилають поліетилен.

Збирати плоди починають із верхніх гілок, поступово опускаючись униз. Для полегшення існують нехитрі пристосування, як-от «кобра». Із дроту роблять петлю, що нагадує голову кобри з розкритим капюшоном. Прикріплюють її до дерев’яної ручки. Під гілкою ставлять широкий тазик. Петлю закріплюють на краю гілки і різким рухом зрізують плоди.

Щоб не стояти тривалий час під кущем, можна обрізати гілки з ягодами, а потім зручно розміститись і оббирати їх. Важливо не обрізувати одночасно дуже багато гілок, аби не травмувати дерево.

Наш читач Микола КОЛОДІЙ радить робити так: «Зрізаю пагони обліпихи, густо всіяні плодами, та закладаю в морозильну камеру. Згодом, коли є час, перед телевізором оббираємо з дружиною ягоди. Вони тверді, не мнуться, тому працювати дуже зручно».

Виручить також пристосування у вигляді щипців, якими проходяться по гілках. «Для цього використовую ручку для фритюру, яка входила до комплекту моєї мультиварки», — Галина КОТ із Київщини.

Зручний прилад — пінцет з волосінню. Волосінь натягують і закріплюють між кінчиками пінцета, з її допомогою і зрізують ягоди.

«А мені для збору достатньо ножа. Однією рукою утримую стебло, в другу беру невеликий гострий ніж та зрізую обліпиху», — Василь ПАЛАМАРЕНКО, Вінниччина.

«Я застосовую стару велику виделку, зубці якої трохи загинаю всередину. Розміщую верхівку гілки між зубцями та проводжу виделкою вниз, ягоди при цьому обриваються, хоча деякі і мнуться», — Олег КОРОСТИЛЬОВ, Одеська обл.

«Мені на пенсії поспішати нікуди. Обліпиху вирощую на продаж, тож для мене дуже важливо, аби ягідки були цілі й мали гарний вигляд. Тому кожну обрізаю манікюрними ножичками. Моя ж сусідка працює просто руками: однією тримає гілку, а другою обриває», — ділиться Поліна ЖУШМА з Тернопільщини.

Хоч би який спосіб ви обрали, збирання обліпихи потребує часу та терпіння.

До речі! Вітамін С у ній набагато стійкіший, ніж в інших ягодах і плодах. Не руйнується при термічній обробці. Загалом ця ягода містить майже всі вітаміни — від А до Р, а також близько 15 мікроелементів і біологічно активні речовини. У плодах обліпихи вітамінів вшестеро більше, ніж у смородині, і в 15 разів — ніж у апельсинах. Тож поморочитись, погодьтесь, варто.

Іван СИМАКОВ, садівник.