Міністерство соціальної політики започаткувало експериментальний проєкт, який дає можливість внутрішньо переміщеним особам похилого віку та особам із інвалідністю отримувати соціальні послуги стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».

Алгоритм отримання послуги такий.

Людина, котра потребує послуги підтриманого проживання чи стаціонарного догляду, подає письмову або електронну заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або за місцем звернення. Якщо вона не може зробити це самостійно, соціальний менеджер допомагає обрати надавача із переліку надавачів соціальних послуг, які відповідають встановленим вимогам. Такий перелік формує Фонд соціального захисту осіб із інвалідністю.

Після укладання договору з надавачем соціальних послуг людина починає отримувати послугу, а кошти для сплати за неї Фонд соціального захисту осіб із інвалідністю перерахує отримувачу на банківську картку. За послуги людина самостійно зможе розрахуватися карткою.

У той же час органи місцевої влади мають визначити осіб, які б відповідали за реалізацію проекту, та потреби людей, котрим необхідні зазначені послуги.

Таким чином, хоч би де перебувала людина, яка потребує послуг, вона все одно їх отримає, а профінансовані вони будуть з державного бюджету.