До складу ікри входять запечені баклажани та солодкий перець — завдяки цьому вона набуває насиченого аромату. Рецепт універсальний: можете сміливо експериментувати з овочами та їх пропорціями — додайте менше перцю або, наприклад, збільште кількість часнику.

1 кг кабачків

1 кг солодкого перцю

700 г баклажанів

2 великі цибулини

1 велика морквина

3 великі помідори

2 великі зубчики часнику

2 лаврові листки

50 мл олії

2 столові ложки солі

1 столова ложка цукру

3 столові ложки томатної пасти

2 столові ложки оцту (9%)

Баклажани розрізати вздовж навпіл і в м’якоті зробити глибокі надрізи навхрест, щоб швидше пропеклися. Трохи збризнути кожну половинку олією. Викласти баклажани та перець на деко, застелене фольгою. Поставити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 30–35 хв. Через 15 хв. перевернути перець, щоб рівномірно пропікся.

Моркву, цибулю та кабачок прокрутити через м’ясорубку (або натерти чи нарізати). Подрібнені овочі з’єднати у великій товстостінній каструлі, додати олію. Поставити на плиту, довести до кипіння й тушкувати на середньому вогні близько 1 год. під закритою кришкою.

Запечені овочі скласти у великий пакет, щільно зав’язати і дати пропаритися. Після цього шкірочку з перця буде легко зняти.

На томатах зробити зверху хрестоподібний надріз, ошпарити окропом. Потім залити холодною водою. Зняти шкірочку.

Із баклажанів ложкою вибрати м’якоть (шкірка не потрібна), викласти в миску. Перець почистити від шкірки та насіння. Прокрутити на м’ясорубці помідори, перець, баклажани. Перекласти баклажанну масу до киплячих овочів, додати лавровий лист. Варити під кришкою близько 20 хв., помішуючи. Додати сіль, цукор, вичавлений часник, томатну пасту. Дати покипіти без кришки 10 хв. Влити оцет, прокип’ятити 2 хв.

Розкласти в стерилізовані банки, закрити під ключ. Укутати й залишити охолонути. Зберігати в темному прохолодному місці. Виходить близько 2 л ікри.