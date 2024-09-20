Під час зберігання часнику чимала частина врожаю нерідко втрачається через так звану зелену плісняву, або пеніцильоз. Це хвороба, яку спричиняє грибок.

Уже на початку ураження зубчики стають в’ялими, на їх поверхні з’являються світло-жовті заглиблення та невеликі плями. З розвитком хвороби стають ще м’якішими, плями вкриваються зеленуватою пліснявою. Часничини порожніють. Найчастіше хвороба розвивається при високій температурі та вологості у сховищах, а буває, й при механічних пошкодженнях.

Щоб попередити пеніцильоз, після збирання часник ретельно просушують. Для профілактики поширення хвороби необхідно регулярно оглядати врожай, закладений на зберігання, та видаляти головки з ознаками ураження.

Для зберігання часнику важливо підтримувати температуру від 0 до 2 градусів із хорошою вентиляцією та вологістю повітря 65–75 відсотків. Також дуже важлива сівозміна.