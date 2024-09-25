Поламки обладнання, віруси, кібератаки або просто випадкове видалення файлів можуть призвести до втрати важливої інформації. Регулярне резервне копіювання гарантує, що ви завжди матимете доступ до своїх даних, навіть у разі непередбачених ситуацій.

Незалежно від того, чи йдеться про особисті файли, чи про важливі робочі документи, резервне копіювання є ключовим заходом для захисту вашої інформації від втрати, застерігають у Мін’юсті й радять регулярно робити резервні копії даних — це дасть змогу відновити інформацію в разі її втрати на пристрої.

Як ефективно робити резервні копії даних? Дотримуйтеся правила «3-2-1» для резервного копіювання критичних даних:

збереження трьох копій даних — оригінальної та двох резервних;

збереження даних на двох різних носіях (наприклад, на жорсткому диску та у хмарному сховищі);

збереження однієї копії даних поза місцем проживання (це забезпечує захист у разі пожежі, затоплення або інших надзвичайних ситуацій, які можуть знищити локальні копії).

Робіть резервні копії регулярно, щоб мінімізувати ризик втрати даних. Періодично перевіряйте їх, аби переконатися, що вони наявні та можуть бути відновлені в разі потреби.