Якщо у вас біля очей з’явилися маленькі «жировички» або почали сильно втомлюватися й навіть боліти ноги після звичного підйому сходами, варто терміново перевірити рівень холестерину в крові. Його підвищення може роками протікати непомітно, при цьому завдаючи серйозної шкоди серцю та судинам. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає та кому загрожує порушення ліпідного обміну.

МОЖЕ ПЕРЕДАВАТИСЯ У СПАДОК

— Патологічний стан, що розвивається при підвищенні рівня загального холестерину в крові понад показник 5 ммоль/л, називається гіперхолестеринемією, — пояснює лікар-терапевт Дмитро БАРАБАНОВ. — Небезпека патології в тому, що найчастіше вона протікає безсимптомно, спричиняючи поступове ущільнення стінок артерій і звуження їх просвіту, що призводить до порушення кровопостачання та розвитку грізних захворювань серцево-судинної системи: гіпертонії, ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту.

Гіперхолестеринемія буває первинною (спадковою) або вторинною (придбаною). Спадкова форма пов’язана з генетичними порушеннями обміну холестерину, що проявляються під впливом зовнішніх факторів: незбалансованого харчування, шкідливих звичок, малорухливого способу життя. Набута патологія зазвичай стає наслідком хронічних захворювань і ендокринних розладів.

Також розрізняють три ступені гіперхолестеринемії: легку (в межах 5–6,4 ммоль/л), помірну (6,5–7,8 ммоль/л) та виражену (понад 7,9 ммоль/л).

ДАВАЙТЕ РОЗБЕРЕМОСЯ

Холестерин — це воскоподібна речовина, яка належить до категорії ліпідів (жирів) і є компонентом усіх клітин організму, беручи участь у синтезі клітинних мембран, гормонів, вітаміну Д і жовчних кислот. Близько 80 відсотків холестерину виробляє печінка й близько 20 відсотків надходить із їжею (тваринними жирами).

При цьому холестерин пересувається по кровоносних судинах лише в поєднанні з жирами, білками та іншими допоміжними речовинами, — такі комплекси називаються ліпопротеїнами, а їх склад визначає «якість» холестерину:

ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ, так званий «поганий» холестерин) — містять мало білків і багато жирів і відкладаються на стінках судин у вигляді небезпечних атеросклеротичних бляшок;

ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ, «хороший» холестерин) — містять багато білка, збирають «поганий» холестерин і транспортують його до печінки, де він розщеплюється та використовується організмом.

Показник загального холестерину (ЗХС) складається з показників ЛПНЩ і ЛПВЩ. Навіть невелике перевищення його норми призводить до розвитку гіперхолестеринемії та пов’язаних із нею ризиків для здоров’я.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами лікаря, до виникнення гіперхолестеринемії найчастіше призводять дві основні причини: це генетичні аномалії та системні похибки в раціоні (надлишок калорій, переважання в меню жирних і рафінованих продуктів). Також винуватцями порушення обміну холестерину можуть бути деякі хронічні захворювання (цукровий діабет, гіпотиреоз, гломерулонефрит), застій жовчі, нервова анорексія та прийом деяких ліків (зокрема, гормональних препаратів, бета-блокаторів, імунодепресантів, діуретиків).

Додатковими факторами ризику вважають вік 45+, наявність гіпертонії та зайвої ваги, куріння та зловживання алкоголем, сидячий спосіб життя, хронічний стрес.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Найчастіше патологія протікає без яскраво виражених симптомів і виявляється під час профілактичних обстежень чи звернення до лікаря з інших приводів.

Іноді ознаками порушень ліпідного обміну стає поява маленьких жовтих жировиків (ксантелазм) на повіках і бугристих відкладень холестерину (ксантом) на ліктях, колінах і пальцях; поява сірого кільця навколо рогівки очей; біль у суглобах; важкість і хворобливі відчуття в ногах навіть при незначному фізичному навантаженні, а також почуття дискомфорту та біль у ділянці серця (стенокардія).

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Щоб не проґавити появу гіперхолестеринемії (особливо якщо присутні кілька факторів ризику), потрібно щороку робити ліпідограму — комплексний біохімічний аналіз крові, що дозволяє виявити порушення ліпідного обміну в організмі та оцінити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, — упевнений Дмитро Барабанов. — У боротьбі з будь-яким ступенем патології важливу роль відіграє дієта та корекція способу життя: потрібно збільшити фізичну активність, відмовитися від шкідливих звичок, уникати стресових ситуацій, за необхідності знизити вагу.

При помірній і вираженій формах гіперхолестеринемії додають також прийом лікарських препаратів (зазвичай це статини, фібрати, інгібітори поглинання холестерину), які лікар підбирає індивідуально для кожного пацієнта.

У рамках дієти важливо максимально скоротити вживання насичених жирів і трансжирів (це яловичина, свинина, баранина, жирна молочка, яйця, субпродукти, маргарин, ковбаса, майонез, кондитерські вироби) та збагатити раціон ненасиченими жирними кислотами, клітковиною та складними вуглеводами (в цьому допоможуть морська риба, пісне м’ясо, овочі, фрукти, зелень, крупи, горіхи, насіння, авокадо, бобові, оливкова олія).

Ірина КАДЧЕНКО.