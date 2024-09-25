Після збирання врожаю земля на городі виснажується. Щоб збагатити її поживними речовинами, захистити від хвороб і шкідників, зберегти корисні мікроорганізми та поліпшити структуру, восени висівають сидерати. Це роблять приблизно за 4 тижні до можливих заморозків, а бобові висівають навіть раніше. Отже, саме час придбати насіння покривних культур.

Злакові (ячмінь, жито, овес, пшениця) нарощують потужну зелену масу, яка в подальшому насичує ґрунт азотом, калієм, фосфором, білком, відлякують нематоду, добре розпушують землю, пригнічують ріст бур’янів. Це чудові попередники для помідорів, перців, баклажанів, гарбузів, кабачків.

Бобові (люпин, конюшина, люцерна, вика, горох, сочевиця, буркун) збагачують землю легкодоступним для рослин азотом, фосфором, розпушують ґрунт, роблять його волого- та повітропроникним, пригнічують ріст бур’янів, є чудовими попередниками для моркви, буряка, квасолі, перцю, помідорів, капусти, картоплі, кабачків, гарбузів, редиски, зелені.

Хрестоцвіті (гірчиця, ріпак, суріпка, олійна редька, соя) збагачують землю калієм і фосфором, відлякують нематоду, дротяника. Хороші попередники для картоплі, баклажанів, перців, помідорів, моркви, петрушки, огірків, кабачків, гарбузів, кропу. Погані — для капусти та інших хрестоцвітих.

Гречка швидко наростає, насичує землю калієм і фосфором, розпушує та знижує кислотність ґрунту. Хороший попередник для всіх культур, окрім щавлю, шпинату, ревеню.

Окремо варто сказати про фацелію. Це універсальна рослина, яка не є родичкою жодній городній культурі, а отже, після неї можна вирощувати будь-яку городину. Вона швидко нарощує підземну і наземну масу, яка перегниває та насичує землю поживними речовинами, поліпшує структуру ґрунту, відлякує дротяника, нематод, гусінь, довгоносика, це прекрасний медонос.

Ефект від сидератів буде більшим, якщо висівати суміші. Наприклад, для картоплі — суміш гірчиці, вики та фацелії.

Ольга ХАЦІНСЬКА.