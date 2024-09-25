Як посмажити ідеальні оладки, щоб не осідали, не були «хлібними» чи маслянистими з грубою коричневою скоринкою? Натомість легкими, пухкими, високими. Ось так смажу оладки я.

Не люблять яйця

Якось я передумала смажити омлет і вирішила зробити оладки. До чотирьох яєць додала решту інгредієнтів. І отримала тонкі коржики з грубими краями. Це було найкращим доказом: що більше яєць, то щільніші й тонші оладки. Адже й без яєць вони виходять дуже смачними. Отже, більше 1 яйця на 0,7 л рідини (кефіру, молока, сироватки) не додаю.

Щоб не були маслянистими, додаю олію

Не на сковорідку, а в тісто. І тоді на сковорідку доведеться лити менше. Олія або вершкове масло роблять тісто легким, пористим. Оладки не стануть «гумовими». Усього 1 столова ложка олії на 0,5–0,7 л рідини — і вони будуть пухкими.

А ще олія захищає оладки від… олії: вони не вбирають її зі сковорідки, не стають жирними.

Густе тісто

Щоб оладки були високими, просто замісіть густіше тісто. Ні, оладки не будуть «хлібними» чи щільними. Тісто має не литися з ложки, якою набираємо, а повільно, ліниво сповзати. А щоб тісту й нам було зручно, ложку можна намочити — опускати в холодну воду.

Жовтки та білки окремо

Якось знайшла рецепт, де рекомендували окремо збити білки та жовтки, тоді тісто для оладок вийде ніжним, а самі млинці — більш «повітряними». Перевірила: відокремила жовтки від білків. Жовтки розтерла із цукром, додала до них усі інгредієнти. Наприкінці акуратно лопаткою ввела в тісто щільно збиті з дрібкою солі білки. У мене вийшли чудові пишні та ніжні оладки.

Тому візьміть свій улюблений рецепт, відокремте жовтки від білків і приготуйте тісто для млинців так, як я написала вище.

Тетяна ЧЕРЕВКО, кухар. м. Хмельницький.