Для початку необхідно зібрати документи, які підтверджували б те, що людина дійсно не проживає у квартирі, для прикладу, це можуть бути:

свідчення сусідів;

інформація від міграційної служби про дати виїзду за кордон;

будь-які інші документи, що підтверджують факт проживання на території іншої держави.

Зібравши пакет документів, зверніться до місцевого органу реєстрації з заявою про зняття з реєстрації

людини, яку хочете виписати. У випадку відмови необхідно звертатись із позовом до суду.

Зверніть увагу на ст.71 Житлового кодексу України, яка визначає порядок виселення осіб із житлових приміщень. Тож якщо людина фактично не проживає у квартирі понад 6 місяців, і це може бути підтверджено документально, є підстави для зняття її з місця реєстрації.