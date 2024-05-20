Перевірений рецепт сирного чизкейку — десерт із гладенькою текстурою і хрумкою основою з пісочного печива.

Основа:

150 г пісочного печива

80 г вершкового масла

Начинка:

600 г кисломолочного сиру (від 9%)

150 г сметани (від 20%)

150 г цукру

100 мл молока

50 г вершкового масла

10 г желатину

1 столова ложка ванільного цукру

Усі компоненти для майбутнього десерту мають бути кімнатної температури, тому за пару годин до приготування дістаньте їх із холодильника та залиште на кухонному столі.

Для пісочної основи масло розтопити та дати трохи охолонути. Печиво подрібнити на крихту. Перекласти печиво та масло в миску та добре розмішати. Для формування підійде будь-яка кругла форма діаметром 16–20 см. У моєму випадку це розсувне кільце, яке ставлю прямо на плоску тарілку. Пісочну крихту пересипаю у форму. (Така кількість печива розрахована лише на покриття дна. Якщо хочете зробити бортики, збільште продукти для пісочної основи вдвічі). Добре ущільнити руками. Поставити форму в холодильник, щоб основа застигла й корж став щільним.

Для основи в миску викласти сир, сметану, м’яке масло, цукор, ванільний цукор. Збити все занурювальним блендером до розчинення цукру. Має вийти гладенька маса без крупинок сиру та цукру. Желатин залити гарячим молоком, розмішати до повного розчинення. Дати трохи охолонути. Поступово влити желатин до сирної маси, збиваючи блендером. Перекласти сирну масу на основу з печива. Розрівняти, щоб поверхня була гладенькою. Затягнути форму плівкою. Поставити в холодильник на ніч.

Порада: як і всі чизкейки, розрізати десерт потрібно гострим гарячим ножем. Після кожного розрізу миємо лезо, нагріваємо в окропі й швидко обсушуємо. Цей прийом забезпечує рівний, гладенький і акуратний зріз.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.