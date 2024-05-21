Право на таку грошову допомогу мають:

одинокі матері (які не перебувають у шлюбі); одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір), або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Як отримати послугу

ОФЛАЙН

Для отримання виплат потрібно звернутись до органу соцзахисту або ЦНАП чи уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади з відповідними документами.

ОНЛАЙН на порталі «Дія» — diia/gov.ua

1. У рядку пошуку введіть «Допомога на дитину одинокій матері або батьку». Зайдіть на сторінку послуги, натисніть «Подати заяву» та авторизуйтеся. Оберіть підставу для отримання допомоги. Укажіть дані дитини, на яку бажаєте отримувати допомогу. Оберіть спосіб отримання допомоги. Заповніть дані про членів сім’ї. Укажіть дані про доходи та майно, що належить вам і членам вашої сім’ї. Підвантажте сканкопію довідки про захворювання дитини, якщо така є. Перевірте сформовану заяву та декларацію, підпишіть електронним підписом або «Дія. Підписом» і надішліть на розгляд в орган соцзахисту населення. Статус розгляду заяви відображатиметься у вашому особистому кабінеті на порталі «Дія». Також отримаєте сповіщення про розгляд вашої заяви на електронну пошту.

Необхідні документи

Заява про призначення соціальної допомоги.

Декларація про доходи.

Довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПСУ, ПФУ тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соцзахисту населення.

Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідка чи документ про народження дитини, виданий органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.

Копія свідоцтва про народження.

Копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів).

Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу по втраті годувальника (в разі потреби).

Копія довідки закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою (до випуску з освітнього закладу, але не довше, ніж до досягнення 23 років).

Розмір допомоги

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям чи батькам у 2024 році: