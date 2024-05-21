Кожен із нас періодично стикається з «гусячою шкірою» — коли від холоду або сильного хвилювання по тілу «біжать мурашки» й на короткий час з’являються характерні пухирці. Але в деяких людей ділянки з «гусячою шкірою» є постійно. «Порадниця» розібралася, чому виникає цей стан, чи вважають його захворюванням і як повернути шкірі гладкість.

БУВАЄ В ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

— Гусяча шкіра — це розмовна назва дерматологічного захворювання «фолікулярний гіперкератоз», яке виражається в надмірному ороговінні шкіри в ділянці волосяних фолікулів, — пояснює лікар-дерматовенеролог Микита АГАФОНОВ. — Патологія виникає в результаті порушення процесу оновлення шкіри, коли утворення нових клітин відбувається швидше, ніж злущування старих.

Найчастіша локалізація гусячої шкіри — це плечі, лікті, стегна, коліна та сідниці, але специфічні горбки можуть з’являтися й на інших частинах тіла. Частіше гіперкератоз виникає в місцях, що піддаються постійному механічному подразненню чи впливу несприятливих чинників довкілля. Хвороба зазвичай загострюється в холодну пору року та може практично повністю зникати влітку.

Найчастіше фолікулярний гіперкератоз зустрічається у дітей і підлітків, але від проявів гусячої шкіри періодично страждає і як мінімум 30 відсотків дорослих пацієнтів.

ЧОМУ ВИНИКАЄ

За словами лікаря, основною причиною виникнення фолікулярного гіперкератозу є генетична схильність. При цьому провокуючими факторами можуть стати надмірна сухість шкіри, недостатня або, навпаки, надмірна гігієна з використанням агресивних засобів для очищення, гіпо- або гіпервітаміноз, гормональні порушення, наявність таких хронічних захворювань, як псоріаз, цукровий діабет, іхтіоз, атопічний дерматит, ревматизм.

Запустити механізм розвитку гусячої шкіри також здатні стрес, тісний чи синтетичний одяг, шкідливі звички, нераціональне харчування, травмування шкіри внаслідок епіляції, опіків та інших факторів.

ПРОЯВИ

Назву «гусяча шкіра» захворювання отримало через свій основний симптом: безболісні дрібні горбки, що виникають біля основи волосяних фолікулів на певній ділянці шкіри. Висипання можуть бути тілесного, жовтуватого або червоного відтінку. На дотик уражені ділянки шкіри нагадують наждачний папір.

Крім того, фолікулярний гіперкератоз супроводжується підвищеним огрубінням і сухістю шкірних покривів, іноді — лущенням і свербінням. Також на користь цього діагнозу свідчить сезонне загострення патологічного процесу, утворення висипу при низькій вологості або різких перепадах температури повітря.

НЕ ЗАГРОЖУЄ ЗДОРОВ’Ю, АЛЕ ПОТРЕБУЄ ТЕРАПІЇ

— Діагностикою та лікуванням захворювання займається лікар-дерматолог, але іноді необхідні додаткові консультації таких фахівців, як алерголог, ендокринолог, ревматолог, дієтолог, — каже Микита Агафонов. — Хороша новина полягає в тому, що фолікулярний гіперкератоз не становить загрози здоров’ю та вважається загалом естетичною проблемою. Тому основні цілі лікування — це покращення загального стану шкірного покриву, усунення косметичного дефекту, профілактика виникнення шкірних інфекцій і запалень. Для цього застосовують зволожувальні та відлущувальні засоби з сечовиною, молочною, гліколевою, азелаїновою і саліциловою кислотами, прийом вітамінних комплексів. Через хронічний перебіг захворювання терапію зазвичай проводять протягом тривалого часу.

ПРОФІЛАКТИКА

Для посилення ефекту від лікування та профілактики загострень фолікулярного гіперкератозу лікарі наполегливо радять змінити спосіб життя:

перегляньте раціон: виключіть з меню кондитерські вироби, копченості, здобу, маринади, їжте більше клітковини, овочів і фруктів, нежирного м’яса та риби, дотримуйтесь оптимального питного режиму;

відмовтеся від шкідливих звичок;

лягайте спати до півночі та спіть не менше семи годин;

будьте фізично активні;

зволожуйте повітря в квартирі;

не зловживайте засмагою, влітку обов’язково користуйтеся сонцезахисними засобами з високим ступенем SPF;

не приймайте душ і ванну довше десяти хвилин, не мийтеся в гарячій воді, не використовуйте для купання звичайне мило, жорсткі скраби та мочалки;

після душу обов’язково наносьте на тіло зволожувальний крем чи лосьйон;

обмежте контакт шкіри з агресивною побутовою хімією;

носіть зручний одяг вільного крою з натуральних тканин;

уникайте переохолодження.

Ірина КАДЧЕНКО.