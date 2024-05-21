Усім відомо, що після цвітіння рекомендовано викопувати цибулини тюльпанів. А мене цікавить, чи потрібно викопувати імператорський рябчик. Також хочу спитати, чому вже два роки після посадки ця квітка не цвіте?

Надія СОЛОМЧАК. Львівська обл.

Рябчик імператорський (фритилярія, царська корона) все частіше можна побачити в наших квітниках. Як і тюльпани, навесні він зацвітає одним із найперших і в цей час має дійсно імператорський вигляд — верхівки пагонів вінчають справжні квіткові корони. Рослина невибаглива в догляді, досить швидко розмножується і має ще одну цікаву особливість — завдяки специфічному запаху цибулин відганяє від ділянки кротів і мишей.

Щороку після цвітіння викопувати цибулини не потрібно. Це роблять раз на 4–5 років із метою поділу гнізд, які утворюють цибулини. Таким чином оновлюють посадки й отримують велику кількість посівного матеріалу. Копають, коли листя й стебло починають жовтіти та підсихати. Працювати краще вилами з широкими зубцями. Цибулини обтрушують від землі та 2–3 дні просушують. Потім очищують від сухих лусок, обрізують коріння та закладають на зберігання при температурі близько 25 градусів у добре провітрюваному приміщенні. Можна тримати в ящику з піском або тирсою. На постійне місце висаджують наприкінці серпня — у вересні. Ділянку обирають сонячну та без застою води.

ЧОМУ НЕ ЦВІТЕ

Важкі глинисті ґрунти.

Надмірне заглиблення цибулин при посадці.

Недостатнє заглиблення (може стати причиною зимового підмерзання і як наслідок — відсутності цвітіння).

Дрібні цибулини діаметром до 5 см.

Тіснота, якщо гнізда з цибулинами тривалий час не ділили.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.