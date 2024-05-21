Цей десерт просто тане в роті, а готується легко.
Тісто:
- 5 середніх яєць
- 150 г цукру
- дрібка солі
- 3 столові ложки води
- 110 г борошна
- 40 г какао
- 0,5 чайної ложки розпушувача
Начинка:
- 380 г вершкового сиру
- 200 мл вершків (від 30%)
- 70 г цукрової пудри
- 1 чайна ложка ванільного цукру
Начинка:
- 250–300 г вишень
- 150 г цукру
- 2 столові ложки коньяку
Глазур:
- 100 г шоколаду
- 50 мл молока
- 50 г вершкового масла
Вишні (без кісточок) засипати цукром, додати коньяк. Залишити на ніч, щоб ягоди пустили сік.
Для тіста в мисці з’єднати яйця, цукор, сіль. Збити міксером на пишну щільну масу. Влити воду, трохи збити — завдяки цьому бісквіт вийде еластичним. Окремо змішати борошно, какао та розпушувач. У декілька прийомів просіяти борошно в яєчну масу, акуратно перемішати. Деко вистелити пергаментом. Розмір дека 30х40 см. Розподілити тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 10–15 хв. Зняти пергамент. Просочити охолоджений бісквіт з одного боку вишневим соком.
Для крему з’єднати холодний вершковий сир (його можна замінити відцідженою густою сметаною) і жирні вершки, цукрову пудру та ваніль. Збити міксером на гладеньку ніжну масу. Розподілити крем по бісквіту. Викласти ягоди. Обережно згорнути в щільний рулет. Загорнути в харчову плівку. Залишити в холодильнику на кілька годин, щоб просочився, а крем застиг.
Для глазурі розігріти молоко та масло до гарячого стану (кип’ятити не потрібно). Додати шматочки шоколаду, розмішати, щоб розтопився. Дати трохи охолонути. Прикрасити глазур’ю рулет. Поставити в холодильник, щоб глазур застигла.
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