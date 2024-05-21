Цей десерт просто тане в роті, а готується легко.

Тісто:

5 середніх яєць

150 г цукру

дрібка солі

3 столові ложки води

110 г борошна

40 г какао

0,5 чайної ложки розпушувача

Начинка:

380 г вершкового сиру

200 мл вершків (від 30%)

70 г цукрової пудри

1 чайна ложка ванільного цукру

Начинка:

250–300 г вишень

150 г цукру

2 столові ложки коньяку

Глазур:

100 г шоколаду

50 мл молока

50 г вершкового масла

Вишні (без кісточок) засипати цукром, додати коньяк. Залишити на ніч, щоб ягоди пустили сік.

Для тіста в мисці з’єднати яйця, цукор, сіль. Збити міксером на пишну щільну масу. Влити воду, трохи збити — завдяки цьому бісквіт вийде еластичним. Окремо змішати борошно, какао та розпушувач. У декілька прийомів просіяти борошно в яєчну масу, акуратно перемішати. Деко вистелити пергаментом. Розмір дека 30х40 см. Розподілити тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 10–15 хв. Зняти пергамент. Просочити охолоджений бісквіт з одного боку вишневим соком.

Для крему з’єднати холодний вершковий сир (його можна замінити відцідженою густою сметаною) і жирні вершки, цукрову пудру та ваніль. Збити міксером на гладеньку ніжну масу. Розподілити крем по бісквіту. Викласти ягоди. Обережно згорнути в щільний рулет. Загорнути в харчову плівку. Залишити в холодильнику на кілька годин, щоб просочився, а крем застиг.

Для глазурі розігріти молоко та масло до гарячого стану (кип’ятити не потрібно). Додати шматочки шоколаду, розмішати, щоб розтопився. Дати трохи охолонути. Прикрасити глазур’ю рулет. Поставити в холодильник, щоб глазур застигла.