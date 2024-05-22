Запущений МОЗ України спільно з НСЗУ пілотний проєкт «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», що реалізується додатково до Програми медичних гарантій, передбачає безоплатне зубопротезування учасників бойових дій, осіб із інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовців.

Скористатися програмою безоплатного зубопротезування пацієнт може один раз протягом року. Гранична вартість наданих медичних послуг, згідно з постановою Уряду, не може перевищувати 14984 грн.

Щоб отримати послугу, необхідно звернутися до медичного закладу, який входить до списку законтрактованих учасників пілотного проєкту. Попередньо отримавши направлення від лікаря-стоматолога, підготувати пакет копій документів із пред’явленням їх оригіналів і написати заяву.

Із детальним переліком документів, послуг і законтрактованими медичними закладами можна ознайомитися на сайті НСЗУ за посиланням: https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam/besoplatni-poslygy

У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до операторів контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.