Про деякі лікувальні властивості хвої

Бруньки хвойних дерев заготовляють навесні, а саму хвою — будь-якої пори року. Пам’ятайте: для лікування використовують голочки, взяті безпосередньо з дерев, зелені, а не опалі, тим паче поруділі. Хвоя завжди має бути свіжою.

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Після зняття гіпсу

Ванна з хвої (голочки запарюють окропом і переливають у ванну) допомагає при переломах кінцівок після зняття гіпсу. Дозування сировини та води встановлюють індивідуально. Ванну краще приймати на ніч перед сном.

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Інгаляція при застуді та почервонінні горла

Жменю голочок сосни або ялини залити 1 л теплої води. Довести до кипіння і кип’ятити 5 хв. Не проціджувати. Дихати гарячою (як тільки можна витримати) парою впродовж 12–15 хв. Процедуру приймати тричі на день. На ніч перед сном — обов’язково!

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Сухий кашель, запалення бронхів

Чайну ложку молодих подрібнених бруньок сосни залити 200 мл теплої води. Кип’ятити 3–4 хв. Настояти 30 хв. під кришкою. Процідити. Протягом дня випити дві такі порції. Можна додати меду.

При запаленні бронхів, туберкульозі легень частіше гуляйте хвойним лісом.

Застереження: протипоказано при астмі!

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Зміцнення ясен

Живиця сосни чи ялини зміцнює ясна, лікує їх запалення. Але її слід лише жувати, ковтати не можна.

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Відчуваєте біль у суглобах?

100 г (за вагою) голочок сосни або ялини залити 1 л горілки. Посуд герметично закрити. Настояти в темному теплому місці протягом 21 дня. Процідити. Настоянкою натирати хворі суглоби ввечері перед сном. Опісля закутати товстою шерстяною тканиною. Процес лікування може бути тривалим.

Замість хвої інколи використовують бруньки сосни.

Застереження: таку настоянку не вживати внутрішньо!

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Від подагри

Столову ложку подрібненої хвої сосни залити 200 мл окропу. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Пити по ст.л. 4–5 разів на день у перервах між вживанням їжі.

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Заспокійлива дія

2 ст.л. бруньок сосни залити 1 л окропу. Варити 10 хв. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Відвар випити протягом дня за 4–5 разів.

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Якщо відчуваєте втому, сядьте біля сосни, притуліться до неї спиною та посидьте так упродовж 35–45 хв. Сосна відновить сили!

Тарас ЛЕХМАН. м. Червоноград.