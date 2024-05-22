Вперше картоплю підгортають майже одразу після того, як зійшла. Це стимулює ріст кореневої системи. Перед цим можна зробити кореневе підживлення: на 10 л води — по 20 г аміачної селітри та сульфату калію. Працювати краще після дощу. Так бульби збагатяться вологою і киснем. А от підгрібання сухої землі може лише нашкодити.

Одночасно з підгортанням видаляють бур’яни. Якщо очікують заморозки — підгорнути можна «з головою». Якщо погода буде тепла, то «чубчик» потрібно залишити назовні, бо повне підгортання може уповільнити ріст. При підгортанні важливо стежити, щоб біля стебла було достатньо землі. Якщо гребені нагадуватимуть гострий конус, земля на вершечку швидко пересихатиме, та й картоплі буде важко формувати бічні пагони — столони.

Наступне підгортання — через 2–3 тижні після першого. Цього разу гребені мають бути вищі, до 15–17 см над поверхнею грядки. За деякий час можна зробити і третє підгортання, важливо лише, аби в цей період картопля не цвіла.

Не підгортають картоплю у спеку!