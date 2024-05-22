Вегетаріанський варіант лазаньї з тушкованою капустою під вершковим соусом. Ви будете приємно вражені смаком цієї запіканки. І хоча всі овочі обсмажені, цей варіант набагато легший за м’ясний, простий і дуже смачний!

Листи для лазаньї

Начинка:

400 г білоголової капусти

1 велика морквина

1 велика цибулина

3 столові ложки томатної пасти

олія

сіль

дрібка цукру

чорний мелений перець

лавровий лист

150 г тертого сиру

Соус:

700 мл молока

50 г борошна

50 г вершкового масла

0,5 чайної ложки солі

дрібка мускатного горіха

Для начинки капусту дрібно посікти, морквину середньо натерти, цибулину нарізати дрібними кубиками. В гарячій олії обсмажити цибулю до рум’яності. Викласти моркву, готувати до м’якості. Додати капусту, лавровий лист, тушкувати разом до готовності капусти. Викласти томатну пасту, посолити, поперчити за смаком. Додати цукор для балансу смаку. Готувати 3 хв., зняти з вогню. Дати охолонути.

Для соусу в сковорідці розтопити масло. Всипати борошно, смажити до легкої рум’яності. Постійно помішуючи, влити тонкою цівкою гаряче молоко. Готувати до однорідної густої гладенької маси. Всипати сіль, мускатний горіх, готувати ще 2 хв. і зняти з вогню.

Листи лазаньї відварити в підсоленій воді 3 хв. безпосередньо перед формуванням. До повної готовності не доводити. Кількість листів залежить від розміру форми (у мене — 20х20 см). Я підварюю листи у міру збирання лазаньї, тобто відварила 3–4 листи, кидаю наступні. Поки збираю лазанью, підварюю наступні, і так далі.

Форму щедро змастити вершковим маслом. Викласти частину капусти. Змастити соусом. Притрусити тертим сиром. Накрити листами лазаньї, зверху знову капуста, вершковий соус, сир. Таким чином чергувати шари. (2 столові ложки вершкового соусу відкласти для змащування верху). Останнім шаром мають бути листи лазаньї. Змастити їх соусом, притрусити сиром.

Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 30 хв. до рум’яної скоринки. Перед нарізанням дати лазаньї постояти у формі 20 хв. — тоді вона не розпадатиметься.