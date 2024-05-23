Аби «купити» страховий стаж, не потрібно відвідувати держустанови — все можна зробити онлайн, уклавши договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України, інформує Урядовий портал. Простий інструмент, що є на порталі ПФУ, дозволяє оформити страхові внески лише за кілька кроків. Періодичність і розмір сплати ви визначаєте самостійно.

ДЛЯ КОГО ДОСТУПНО

«Докупити» стаж можуть застраховані та незастраховані люди старші 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:

працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

із низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії в майбутньому.

Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо та не є пенсіонером.

ЩОБ СКОРИСТАТИСЯ ПОСЛУГОЮ

Найперше, потрібно укласти договір із ПФУ — зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду: https://portal.pfu.gov.ua/

Зробіть такі кроки:

увійдіть в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.підпису» або системи Gov.id;

оберіть розділ «Комунікація з ПФУ», далі натисніть «Договір на добровільну участь»;

внесіть персональні дані особи, на користь якої хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження); якщо платите за себе, натисніть «Бажаю сплачувати внески за себе» і вкажіть необхідну інформацію;

дайте згоду на обробку даних і підтвердьте внесені дані;

підпишіть договір за допомогою КЕП, натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;

сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: мінімальна заробітна плата х 22 відсотки. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховують за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок ПФУ.

Перевірити дані про зарахування платежу та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.