Це грибкове захворювання уражує смородину, порічки та аґрус. На аґрусі захворювання проявляється пізніше. Поширюється стовпчаста іржа вітром і комахами.

Сприяють розвитку хвороби:

волога та тепла погода,

посадка кущів на заболочених ділянках із близьким розташуванням ґрунтових вод,

підвищена вологість ґрунту.

На інтенсивність її розвитку впливає наявність поблизу дерев хвойних порід, які заражаються від смородини та, своєю чергою, стають резерваторами збудника захворювання для цих культур.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСя

Перші ознаки захворювання проявляються в середині вегетаційного періоду:

з верхнього боку листя — у вигляді спочатку світло-жовтих, пізніше червоно-бурих плям, що нагадують мозаїку;

з нижнього — помаранчевого порохоподібного нальоту.

До кінця вегетації наліт набуває темно-коричневого забарвлення та суцільно вкриває нижній бік листя.

ЧИМ НЕБЕЗБЕЧНА

Ураження стовпчастою іржею листя порушує процес фотосинтезу, знижує врожай, погіршує його якість. При сильному ураженні листя буріє та засихає вже в серпні й за кілька днів може повністю обсипатися. Знижує зимостійкість рослин і негативно позначається на врожаї наступного року. Протягом кількох років поспіль може призвести до їхньої загибелі.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ОБРОБКА

Уникати посадки смородини, порічок і аґрусу поблизу хвойних лісів, а також у низьких і заболочених місцях.

Для знищення інфекції рано навесні збирати і спалювати торішнє опале листя.

Регулярно оглядати рослини, виявляти початкову стадію захворювання.

З метою профілактики треба обробити кущі навесні засобами для захисту від хвороб і шкідників.

Як профілактичну обробку до та після цвітіння можна використовувати бордоську суміш у концентрації 1 відсоток.

За перших ознак захворювання обробити фунгіцидами з урахуванням термінів очікування до вживання плодів.

ПІДЖИВЛЕННЯ

У ситих рослин міцний імунітет, тому підживлення потрібні протягом усього сезону. Для підвищення стійкості до стовпчастої іржі після збирання врожаю внести із розрахунку на кв.м:

5–8 кг перегною,

40–60 г фосфорних добрив,

20–30 г калійних добрив.

Калійні добавки можна замінити деревною золою (100–200 г), що містить багато калію та підвищує стійкість рослин до хвороб.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.