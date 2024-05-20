Листя малини — справжня скарбничка вітамінів та інших корисних речовин. У ньому містяться вітаміни С, В, А, Е, К, РР, мікроелементи (калій, кальцій, марганець, кобальт, мідь, залізо, цинк, фосфор, молібден, йод, магній, сірка), саліцилова та фолієва кислоти, клітковина, дубильні та в’яжучі речовини. Саліцилати, які містяться в малині, за складом подібні до аспірину.

Найбільше корисних речовин у листі дикої малини, але згодиться і культурна. Важливо лише, аби насадження були здорові, необроблені хімічними препаратами та росли далеко від автошляхів.

ПЕРША ПОМІЧНИЦЯ ПРИ ЗАСТУДІ ТА ГРИПІ

Листя малини — чудовий жарознижувальний, жовчо-, пото-, сечогінний, кровоспинний, протизапальний та відхаркувальний засіб. Препаратами листя наші бабусі здавна збивали температуру. Малина зміцнює імунітет, а в сезон застуд допомагає боротися з вірусами. Також очищає організм від токсинів, омолоджує його, зміцнює судини, помічна при геморої, маткових, шлункових і кишкових кровотечах. Відвари та настої листя чудово дезінфікують, їх застосовують для полоскання порожнини рота.

КОЛИ ЗБИРАТИ

Збирають листя в період бутонізації, тобто приблизно у травні–червні. У цей час у ньому накопичується найбільше корисних речовин. Для збору обирають суху сонячну погоду, але не сильну спеку. Зрізують лише верхівкові листочки. При цьому важливо не нашкодити самим кущам. Листя розкладають тонким шаром у добре провітрюваному, захищеному від сонячних променів місці. Примусове висушування (духовка, сушарка) краще не застосовувати. Сировина готова, коли легко розтирається пальцями на порошок. Зберігають у полотняних або паперових мішечках, щільно закритому скляному чи керамічному посуді в темному сухому місці до 24 місяців.

ЯК ВЖИВАТИ

Настій: 20 г (2 ст.л.) подрібненого сухого листя залити 2 склянками окропу. Настояти 2–3 год. Процідити та вживати теплим по пів склянки 4 рази на день.

Також вживають як чай. Малина добре поєднується з листям інших рослин — суниці, смородини, брусниці тощо.

Перед прийманням препаратів малини не забудьте проконсультуватись з лікарем!

Лідія ГЕРАЩЕНКО.